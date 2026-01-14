Netflix’in büyük umutlarla destek verdiği proje, planlandığı şekilde tamamlanamayınca hukuki bir sürecin konusu hâline geldi. İddialara göre Rinsch, dizinin devam edebilmesi için şirketten 44 milyon dolara varan ek kaynak talep etti. Savcılık, bu talebin ardındaki gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

PARA FARKLI BANKA HESAPLARINA AKTARILDI

Dosyada yer alan bilgilere göre, onaylanan ek bütçe yönetmenin kontrolündeki farklı banka hesaplarına aktarıldı. Paranın bir kısmı aracı kurumlara yönlendirilirken, önemli bir bölümünün kripto para piyasasında kaybedildiği belirlendi.

SUÇLU BULUNDU

Savcılar, Rinsch’in fon talebi sırasında Netflix’i yanıltıcı beyanlarla yönlendirdiğini ve gerçek niyetini gizlediğini ileri sürdü. Jüri de sunulan delilleri yeterli bularak yönetmeni elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı mali işlemlerden suçlu buldu.

Soruşturma kapsamında Rinsch’in Ferrari ve Rolls-Royce gibi pahalı otomobiller satın aldığı, ayrıca antika eşyalar ve yüksek fiyatlı ev mobilyalarına büyük meblağlar harcadığı tespit edildi. Yönetmenin cezasının açıklanacağı duruşmanın 17 Nisan’da yapılacağı bildirildi.