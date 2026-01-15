Eşkıya, Muhsin Bey ve Gönül Yarası gibi Türk sinemasının hafızalara kazınan filmlerine imza atan Yavuz Turgul’un ilk dizi projesi olma özelliğini taşıyan yapım, güçlü hikâyesiyle şimdiden dikkat çekiyor.

Dizi, tefeci bir ailenin içinde yetişen tahsilatçı Kemal ile senaryo yazarı Afife’nin kesişen hayatlarını merkezine alıyor. Kurallar, borç ilişkileri ve güç dengeleriyle şekillenen bir dünyada var olan Kemal ile, zorunluluktan işlettiği lokantada hayata tutunmaya çalışan Afife’nin karşılaşması, beklenmedik bir yüzleşmenin kapısını aralıyor. Bir borç meselesiyle başlayan bu çatışma, Kemal’in vicdan, erdem ve aşk kavramlarını yeniden sorgulamasına neden oluyor.

15 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak dizinin başrollerini İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem ve Yasemin Kay Allen’ın paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik ve Can Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yaratıcılığını Yavuz Turgul’un üstlendiği dizinin senaryosu Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Kurtcebe Turgul ve Selim Demirdelen bulunuyor."