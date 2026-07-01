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Netflix, Temmuz 2026 içerik takvimini açıkladı. Yaz sezonuna güçlü bir giriş yapan platform, ay boyunca polisiyeden drama, komediden korkuya kadar farklı türlerde çok sayıda yeni yapımı aboneleriyle buluşturacak.

Temmuz programının en dikkat çeken yapımları arasında Enola Holmes 3, Ransom Canyon: 2. Sezon, Küçük Ev, The East Palace ve 72 Saat bulunuyor. Yeni içerikler ayın ilk gününden itibaren kademeli olarak izleyicilerin erişimine açılacak.

Enola Holmes yeniden gizemli bir maceraya atılıyor

Ayın en merak edilen yapımlarından biri olan Enola Holmes 3, 1 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak. Millie Bobby Brown'ın yeniden hayat verdiği genç dedektif Enola, bu kez Malta'da evlilik hazırlıkları yaparken beklenmedik bir soruşturmanın içine sürükleniyor.

Sherlock Holmes'un ortadan kaybolmasıyla olaylar farklı bir boyut kazanırken, film dedektiflik hikâyesini aile ilişkileriyle harmanlayan yeni bir macera sunacak.

Klasik aile hikâyesi "Küçük Ev" ekranlara geliyor

Netflix'in yeni dizileri arasında yer alan Küçük Ev, 9 Temmuz'da yayınlanacak. Yapım, Vahşi Batı'da yaşam mücadelesi veren Ingalls ailesinin zorluklarla dolu hikâyesini modern bir yorumla ekrana taşıyacak.

Aile bağlarını, dayanışmayı ve doğayla iç içe yaşamı merkezine alan dizi, dramatik anlatımıyla öne çıkıyor.

Yeni sezonlar ve farklı türlerde yapımlar geliyor

Temmuz ayında yalnızca yeni projeler değil, sevilen dizilerin yeni sezonları da izleyicilerle buluşacak.

23 Temmuz'da yayınlanacak Ransom Canyon: 2. Sezon, Staten ve Quinn'in hem kişisel ilişkilerini hem de yaşadıkları bölgeyi yeniden ayağa kaldırma mücadelesini konu alıyor.

Spor ve komediyi buluşturan The Hawk, kariyerinin son dönemindeki ünlü golfçünün yeniden zirveye çıkma çabasını mizahi bir dille anlatırken, korku severler için hazırlanan The East Palace ise doğaüstü olaylarla çevrili gizemli bir sarayın kapılarını aralayacak.

Dram ve gerilim sevenler için yeni filmler

Temmuz ayında Netflix'in film kataloğuna dikkat çeken dram yapımları da ekleniyor.

17 Temmuz'da yayınlanacak 23.000 Hayat, Akdeniz'de mültecileri kurtarmaya çalışan genç gönüllülerin yaşadığı zorlu süreci anlatıyor.

24 Temmuz'da platforma gelecek Şüphe Sarmalı ise annesinin ölümünün ardından memleketine dönen Ruth'un, babasının davranışlarıyla birlikte giderek büyüyen gizem dolu bir olayın içine sürüklenmesini konu alıyor.

Aynı gün izleyiciyle buluşacak 72 Saat ise yanlışlıkla gençlerin grup sohbetine dahil olan orta yaşlı bir yöneticinin başından geçen olayları komedi türünde ekrana taşıyacak.

Belgesel ve stand-up içerikleri de listede

Netflix, Temmuz ayında belgesel ve komedi içeriklerini de genişletiyor.

WWE: Ne Kadarı Gerçek?: 3. Sezon, profesyonel güreş dünyasının perde arkasını izleyiciyle buluştururken, komedyen Jeff Arcuri yeni stand-up gösterisi Nice to Meet You ile platformdaki yerini alacak.

Netflix Türkiye Temmuz 2026 yayın takvimi

YAPIM TÜR YAYIN TARİHİ Sene 1936 Dram - Yeni dizi 01.07.2026 Enola Holmes 3 Dram - Film 01.07.2026 Küçük Ev Dram - Yeni dizi 09.07.2026 The Hawk Komedi - Yeni dizi 16.07.2026 The East Palace Korku - Yeni dizi 17.07.2026 23.000 Hayat Dram - Film 17.07.2026 WWE: Ne kadarı gerçek?:3. Sezon Belgesel - Spor dizisi 21.07.2026 Ransom Canyon: 2. Sezon Dram - Yeni sezon 23.07.2026 72 Saat Komedi - Film 24.07.2026 Şüphe Sarmalı Dram - Film 24.07.2026 Jeff Arcuri: Nice to meet you Stand-up - Komedi özel Temmuz 2026

Temmuz programıyla birlikte Netflix, aksiyon, gizem, dram, komedi, korku ve belgesel türlerinde geniş bir içerik yelpazesi sunarak yaz aylarında izleyicilere zengin bir seyir listesi hazırlıyor. Özellikle Enola Holmes 3 ve Ransom Canyon'un yeni sezonu, ayın en çok ilgi görmesi beklenen yapımları arasında yer alıyor.