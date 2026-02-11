Üniversiteden yapılan açıklamaya göre bu eğitim programı, yalnızca devlet üniversitelerinin sinema ve televizyon bölümü öğrencilerine yönelik düzenleniyor. Kreatif sektörün geleceğini şekillendirecek genç yetenekleri sektöre kazandırmayı hedefleyen program, bu yıl dördüncü kez hayata geçiriliyor.

16 öğrenciye 14 haftalık yoğun bir eğitim sunacak olan ders, hikâye geliştirmeden karakter yaratımına, dramatik yapıdan diyalog yazımına kadar senaryo yazarlığının tüm temel unsurlarında yetkinlik kazandıracak. Dönem sonunda öğrenciler, hazırladıkları senaryoyu Netflix Türkiye yöneticilerine sunma ve böylece profesyonel deneyim kazanma şansı elde edecek.

Başvuru süreci ile dersin tüm detaylarına serieswriting.bau.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Adayların, istenen kriterlere uygun özgün bir senaryo sahnesi yazarak başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Hibrit modelde verilecek eğitimin sonuçları 27 Şubat’ta açıklanacak ve ders 6 Mart’ta başlayacak.