Merakla beklenen Netflix dizisi Wednesday'ın 3. sezon çekimleri başladı. Yeni sezona Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones ve Eva Green’e katılıyor.

Netflix Türkiye sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yeni sezonun çekimlerinin başladığı duyuruldu. Netflix'in paylaşımı şöyle:

"Wednesday 3. sezon çekimleri başladı. Sizin için de yer ayırdım. Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones ve Eva Green’e katılıyor, tüm sevdiklerin de geri dönüyor."

NE ANLATIYOR?

Wednesday, Netflix'te yayınlanan doğaüstü korku komedisi türünde bir internet dizisidir. Jenna Ortega başrolde yer alırken, Tim Burton dört bölümü yönetmiştir. Çekimler 2021-2022 yılları arasında Romanya'da gerçekleştirilmiştir 16 Kasım 2022'de gösterime girmiş, 23 Kasım'da Netflix'te yayınlanmıştır.