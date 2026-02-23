Merakla beklenen Netflix dizisi Wednesday'ın 3. sezon çekimleri başladı. Yeni sezona Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones ve Eva Green’e katılıyor.

Netflix Türkiye sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yeni sezonun çekimlerinin başladığı duyuruldu. Netflix'in paylaşımı şöyle:

"Wednesday 3. sezon çekimleri başladı. Sizin için de yer ayırdım. Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones ve Eva Green’e katılıyor, tüm sevdiklerin de geri dönüyor."

Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 3. sezonda bomba isimler - Resim : 1

NE ANLATIYOR?

Wednesday, Netflix'te yayınlanan doğaüstü korku komedisi türünde bir internet dizisidir. Jenna Ortega başrolde yer alırken, Tim Burton dört bölümü yönetmiştir. Çekimler 2021-2022 yılları arasında Romanya'da gerçekleştirilmiştir 16 Kasım 2022'de gösterime girmiş, 23 Kasım'da Netflix'te yayınlanmıştır.

Netflix müjdeyi verdi: Wednesday 3. sezonda bomba isimler - Resim : 2

Wednesday geri dönüyor: Yeni sezon Netflix’te!Wednesday geri dönüyor: Yeni sezon Netflix’te!Kültür Sanat