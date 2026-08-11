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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Kısa süre sonra yerden yaklaşık 9 metre yüksekteki oda konseptli bir reklam panosunun içinde yaşayan adam, Netflix’in yeni gerilim filmi “The Last House” için planlanan 3 günlük bir pazarlama kampanyasının parçası olduğu öğrenildi.





TEK BAŞINA 3 GÜN GEÇİRDİ

İNTERNET YOK, TELEFON YOK SADECE KLİMA VAR



Yaklaşık 32 dereceyi bulan çöl sıcağında reklam panosuna kurulan odaya giren Shoop’un cep telefonu veya internet erişimi yoktu. Yoldan geçen meraklı kalabalıkla sadece elindeki beyaz tahtaya yazdığı notlarla iletişim kuran oyuncunun tek lüksü odadaki klimaydı.

Yoldan geçen birinin "Bu son zamanlarda aldığın en iyi sendikalı iş mi?" sorusuna tahtaya "Biz para mı alıyorduk?" yazarak yanıt veren Shoop, çevredeki sürücülerin dikkatini çekmeyi başardı.



FİLMİN KONUSU

Başrollerinde Greta Lee ve Wagner Moura’nın yer aldığı, yönetmenliğini Louis Leterrier’nin üstlendiği The Last House, aniden evlerine hapsedilen ve dışarıdaki gizemli tehdide karşı hayatta kalmaya çalışan dört kişilik bir ailenin psikolojik gerilimini konu alıyor.