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Kaynak: Haber Merkezi

Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısına bir yenisi daha eklendi. Yayın hayatını yıllar önce tamamlamasına rağmen etkisini sürdüren "Fatmagül'ün Suçu Ne?", uluslararası yolculuğunda önemli bir adım daha attı.

Ay Yapım imzalı ve ilk olarak 2010 yılında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan fenomen dizi, Netflix tarafından Latin Amerika'da yayınlanmak üzere satın alındı.

19 AĞUSTOS'TA NETFLİX'TE YAYINLANACAK

Netflix'in aldığı kararla birlikte dizi, 19 Ağustos'tan itibaren Brezilya dahil tüm Latin Amerika ülkelerinde platformdaki yerini alacak. Yapım, izleyicilere İspanyolca ve Portekizce dublaj seçenekleriyle sunulacak.

150'DEN FAZLA ÜLKEYE SATILDI

Türk dizilerinin uluslararası alanda tanınmasında önemli pay sahibi olan "Fatmagül'ün Suçu Ne?", bugüne kadar 150'den fazla ülkeye lisanslandı. Dizi için daha önce İspanya ve Hindistan'da yerel uyarlamalar da çekilmişti.

BAŞROLLERİNDE BEREN SAAT VE ENGİN AKYÜREK VAR

Başrollerini Beren Saat ile Engin Akyürek'in paylaştığı dizi, orijinal yayınında 80 bölüm sürdü. Uluslararası platformlarda ise bölümler daha kısa sürelerle yeniden düzenlenerek farklı sezon yapısıyla izleyicilere sunuluyor.

Netflix'in satın alma kararıyla birlikte "Fatmagül'ün Suçu Ne?", finalinin üzerinden yaklaşık 14 yıl geçmesine rağmen bir kez daha dünya çapında milyonlarca izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.