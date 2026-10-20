Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak

2020 yılında yayınlanan ve Türkiye’de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Bir Başkadır, ikinci sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Toplumsal farklılıkları, bireylerin iç dünyalarını ve insanların birbirleriyle kurdukları ilişkileri ele alan dizi, altı yıl aradan sonra hikâyesini kaldığı yerden devam edecek..
Berkun Oya’nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrolünde Öykü Karayel yer alıyor. İlk sezonuyla izleyicilerden büyük ilgi gören yapım, farklı hayat tarzlarına ve toplumsal sınıflara mensup karakterlerin kesişen hikâyeleriyle dikkat çekmişti.