Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak

Bir Başkadır’ın ikinci sezonunda ilk sezondan tanınan isimler yeniden izleyici karşısına çıkacak. Öykü Karayel ve Defne Kayalar’ın yanı sıra Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Onur Saylak da yeni sezonun oyuncu kadrosunda yer alıyor. Dizinin yaratıcısı Berkun Oya’nın da oyuncu kadrosunda bulunduğu belirtiliyor.

Yeni sezonda kadroya katılan isimler arasında Nur Sürer, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır ve Göktuğ Yıldırım da bulunuyor. Deneyimli oyuncularla yeni isimleri bir araya getiren yapımın, karakter çeşitliliğini ikinci sezonda da sürdürmesi bekleniyor.