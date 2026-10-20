Yeniçağ Gazetesi
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Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak

Netflix Türkiye’nin sevilen dizilerinden Bir Başkadır, altı yıllık aranın ardından ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak - Resim: 1

2020 yılında yayınlanan ve Türkiye’de en çok konuşulan yapımlar arasında yer alan Bir Başkadır, ikinci sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Toplumsal farklılıkları, bireylerin iç dünyalarını ve insanların birbirleriyle kurdukları ilişkileri ele alan dizi, altı yıl aradan sonra hikâyesini kaldığı yerden devam edecek..

Berkun Oya’nın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrolünde Öykü Karayel yer alıyor. İlk sezonuyla izleyicilerden büyük ilgi gören yapım, farklı hayat tarzlarına ve toplumsal sınıflara mensup karakterlerin kesişen hikâyeleriyle dikkat çekmişti.

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Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak - Resim: 2

Netflix, Bir Başkadır’ın ikinci sezonunun yayın tarihini 12 Kasım olarak duyurdu. Kasım 2020’de ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizi, yaklaşık altı yıllık aranın ardından yeni bölümleriyle platformdaki yerini alacak.

Dizinin ikinci sezon duyurusu, ilk sezonda yolları kesişen Meryem ve Peri karakterlerini yeniden bir araya getiren bir fotoğrafla yapıldı. Netflix, paylaşımında “Bir sonraki seansta görüşürüz” ifadelerini kullandı.

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Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak - Resim: 3

İlk sezonunda İstanbul’un farklı toplumsal çevrelerinden gelen insanların yaşamlarını bir araya getiren Bir Başkadır, karakterlerin kişisel sorunlarını ve birbirleriyle kurdukları ilişkileri gerçekçi bir anlatımla ele almıştı. Dizinin yeni sezonunda hikâyenin hangi yönde ilerleyeceği ve karakterlerin hayatlarında nelerin değişeceği ise merak konusu oldu.

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Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak - Resim: 4

Bir Başkadır’ın ikinci sezonunda ilk sezondan tanınan isimler yeniden izleyici karşısına çıkacak. Öykü Karayel ve Defne Kayalar’ın yanı sıra Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Onur Saylak da yeni sezonun oyuncu kadrosunda yer alıyor. Dizinin yaratıcısı Berkun Oya’nın da oyuncu kadrosunda bulunduğu belirtiliyor.

Yeni sezonda kadroya katılan isimler arasında Nur Sürer, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır ve Göktuğ Yıldırım da bulunuyor. Deneyimli oyuncularla yeni isimleri bir araya getiren yapımın, karakter çeşitliliğini ikinci sezonda da sürdürmesi bekleniyor.

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Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak - Resim: 5

İlk sezonda Meryem karakterine hayat veren Öykü Karayel’in performansı, dizinin öne çıkan unsurlarından biri olmuştu. Defne Kayalar’ın canlandırdığı Peri karakteri de anlatının önemli parçaları arasında yer almıştı. İki karakterin terapi seansları üzerinden gelişen ilişkisi, dizinin toplumsal ve bireysel meseleleri ele alışında belirleyici bir rol üstlenmişti.

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Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak - Resim: 6

Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, İstanbul’da birbirinden farklı yaşamlar süren insanların yollarının kesişmesini konu alıyor. Dizi, farklı toplumsal sınıflardan, kültürel çevrelerden ve hayat tarzlarından gelen karakterlerin kişisel hikâyelerini ortak bir anlatıda buluşturuyor.

İlk sezonun merkezinde Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem karakteri bulunuyor. Meryem’in psikolog Peri ile gerçekleştirdiği görüşmeler, karakterlerin geçmişleriyle, inançlarıyla, aile ilişkileriyle ve toplumsal konumlarıyla yüzleşmelerine zemin hazırlıyor.

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Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak - Resim: 7

Kasım 2020’de yayınlanan ilk sezon, karakterlerin hayatları üzerinden Türkiye’deki toplumsal ayrışmaları, önyargıları ve farklı yaşam biçimlerini ele almasıyla geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini çekmişti. Dizinin ikinci sezonu, altı yıllık aranın ardından aynı dünyayı yeniden ekrana taşıyacak.

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Netflix açıkladı: "Bir Başkadır" 12 Kasım'da izleyici karşısına çıkacak - Resim: 8

Uluslararası alanda da adından söz ettiren yapım, 2022 yılında America Abroad Media'nın Washington'daki töreninde ödüle layık görülmüştü.

Ayrıca Daredevil dizisinin yıldızı Charlie Cox da Türk yapımı projeye övgüler düzmüş, oyunculukları ve çekim kalitesini başarılı bulduğunu ifade etmişti.

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