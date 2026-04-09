ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar sonrası durdurulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargı süreci yeniden başlıyor.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Netanyahu’nun bir sonraki duruşmasının pazar günü yapılması planlanıyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL KALDIRILDI

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sırasında ilan edilen olağanüstü hal, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin devreye girmesiyle sona erdi.

Mahkeme, olağanüstü halin kaldırılmasının ardından yaptığı açıklamada yargı sisteminin yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, duruşmaların bundan sonra normal seyrinde devam edeceği belirtildi.

ÜÇ AYRI DOSYADA YARGILANIYOR

Netanyahu, kamuoyunda “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları olarak bilinen üç ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kasım 2025’te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a mektup göndererek Netanyahu’nun affedilmesini talep ettiği biliniyor. Netanyahu ise daha önce af talebinde bulunmayacağını açıklamasına rağmen, yaklaşık 6 yıldır devam eden davalar kapsamında 2025 yılı sonunda Herzog’a başvuruda bulunmuştu.