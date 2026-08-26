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Kaynak: Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kendisine yönelik İran kaynaklı bir suikast girişiminin belirlenmesi üzerine, Yair Netanyahu'nun ABD'nin Miami şehrinden gizli bir operasyonla çıkarılarak acilen İsrail'e ulaştırıldığı öne sürüldü.

ABD merkezli Newsmax kanalının Amerikan kolluk kuvvetlerinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre, İsrail istihbarat birimleri Yair Netanyahu'yu hedef alan söz konusu planı Aralık 2025'te tespit etti. Güvenlik kaynağı, İranlı ajanların Başbakan'ın oğlunun yaşadığı evi ve günlük hareketlerini takibe almak amacıyla Miami'de konuşlandığını ileri sürdü.

Gelişme üzerine İsrail makamlarının ABD yetkililerini bilgilendirdiği, Yair Netanyahu'ya bulunduğu yeri derhal boşaltması yönünde talimat verildiği ve bu doğrultuda Yair'in eşyalarını dahi yanına alamadan hızla İsrail'e geçiş yaptığı bildirildi.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, 24 Ağustos tarihinde İsrail yayın organı Kanal 14'e verdiği demeçte, çocuklarından birinin İran tarafından hedef alındığını iddia etmişti.