İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eski güvenlik şefi Ami Dror, Başbakan’ın oğlu Yair Netanyahu’nun babasına fiziksel müdahalede bulunduğunu açıkladı.
Dror, yaşanan olayı şu sözlerle aktardı:
“İsrail’i sarsan utanç verici bir olay yaşandı. Güvenlik görevlileri, konut içindeki kavgayı ayırmak için doğrudan müdahalede bulunmak zorunda kaldı.”
Yaşanan kavganın ardından Yair Netanyahu’nun Miami’ye gönderilmesine karar verildiği bildirildi. Olay, İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve Netanyahu ailesiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.