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Kaynak: Dış Haberler Servisi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun vergi kesintisi belgelerinde Yonatan Hon ismini kullandığı belirlendi. Ayrıca Netanyahu'nun, belgelerde "Balfour 0" olarak listelenen kurgusal bir adres kullandığı da ortaya çıktı.

ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI İDDİASI!

Yair Netanyahu, sosyal medyada daha önce kendisini "Yair Hon" olarak tanıtmıştı. Hon, annesi Sara'nın babası Shmuel'in asıl soyadıydı; aile daha sonra soyadını Ben Artzi olarak değiştirmişti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Yair Netanyahu adını ve soyadını, Netanyahu soyadının uluslararası alanda ve ABD'de giderek artan siyasi ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde değiştirdi.

Yair Netanyahu da, ABD'deki iş bağlantıları ve ailenin varlıklı kişilerle olan ilişkisine ilişkin geçmişteki tartışmalar nedeniyle inceleme altındaydı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALINCA ABD’YE TAŞINMIŞTI!

Yair Netanyahu, 2025 yılında, protestocuların kendisini ölümle tehdit etmesi nedeniyle ülkeyi terk ederek ABD’ye taşındığını ileri sürmüştü. Netanyahu, Başbakan Netanyahu'nun eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığı gece kendisine yönelik ölüm tehditleri üzerine, ABD'ye yerleşme kararı aldığını ifade etmişti.