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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gerçekleştireceği New York ziyareti öncesinde Manhattan’da dikkat çeken bir olay yaşandı.

Manhattan’ın Upper East Side bölgesinde, Park Avenue ile East 61st Street civarında üç kişinin sabaha karşı kanalizasyon sisteminden çıkarak sokağa ulaştığı görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın saat 04.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

İKİ ARAÇLA BÖLGEDEN AYRILDILAR

NYPD’nin verdiği bilgiye göre kanalizasyondan çıkan üç kişi, daha sonra iki ayrı araca binerek Park Avenue üzerinden kuzey yönüne doğru uzaklaştı. Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı açıklanmadı.

OTELİN YAKININDA ORTAYA ÇIKTILAR

Olayın dikkat çekmesinin nedenlerinden biri ise konumu oldu. Üç kişinin çıktığı rögarın, Netanyahu’nun New York ziyareti sırasında kalmasının beklendiği otelin yakınında bulunduğu belirtildi. BM Genel Kurulu nedeniyle çok sayıda dünya liderinin kentte bulunması üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

NYPD’DEN AÇIKLAMA

New York polisi, olayın Netanyahu veya BM Genel Kurulu'yla bağlantılı olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmadığını bildirdi. NYPD, son aylarda kentte değerli eşya ve hurda metal aramak amacıyla kanalizasyon sistemine giren kişilerin görüldüğü benzer olayların yaşandığını belirtti.

Buna rağmen BM Genel Kurulu ve olayın meydana geldiği bölgenin hassasiyeti nedeniyle NYPD’nin federal birimlerle birlikte ek güvenlik taramaları gerçekleştirdiği açıklandı.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞLERDİ

New York’ta rögarlardan çıkan kişilerin görüntülenmesi ilk kez yaşanmıyor. Ağustos ayında da Madison Square Garden yakınlarında üç kişinin sabaha karşı bir rögardan çıktığı görüntüler gündem olmuş, NYPD olayla ilgili inceleme başlatmıştı.