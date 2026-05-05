İsrail'de yolsuzlukla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu, "siyasi ve güvenlik toplantıları" yapacağı gerekçesiyle yarınki duruşmasının iptalini istedi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun yarınki duruşmada ifade vermemek için talepte bulunduğunu bildirdi.

Savcılık, mahkemeye Netanyahu'nun talebinin kabul edilmesine karşı çıktığını bildirerek talepte ifade edilen toplantıların ardından duruşmanın yapılabileceği belirtildi.

Kudüs Bölge Mahkemesi, duruşmanın saat 13.30'da başlayıp 17.00'de sona ermesine hükmetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.