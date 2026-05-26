Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Hizbullah’a yönelik saldırıları artırma talimatı verdiğini duyurdu. Netanyahu, Lübnan’daki saldırıların şiddetinin daha da artacağını söyledi.

X hesabından paylaşım yapan Netanyahu, ateşkese rağmen Hizbullah’la çatışma halinde olduklarını belirtti. İsrail’e yönelik insansız hava aracı saldırılarına dikkat çeken Netanyahu, bu tehdide karşı özel ekiplerin çalıştığını ifade etti.

Netanyahu açıklamasında, “Gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz. Bunun için darbelerin ve şiddetin artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU ONAY BEKLİYOR

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ordunun saldırıları genişletmek için hükümetten son onayı beklediği öne sürüldü.

Öte yandan İsrail’in saldırıları artıracağı yönündeki açıklamalar sonrası Lübnan’ın Dahiye bölgesinde hareketlilik yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çok sayıda kişinin bölgeden ayrıldığı ve çıkış güzergahlarında uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.