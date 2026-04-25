İsrail ile Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesin ardından ABD Başkanı Trump ateşkesin 3 haftaya uzatıldığını duyurmuştu. Ancak İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine güçlü saldırı emri verdiği öğrenildi.

İsrail güçlerinin topçu atışları ve roketlerle Lübnan’ın güneyine saldırılara devam etmesine karşılık olarak Hizbullah’ın İHA’lar ve roketlerle misilleme yaptığı öğrenildi.

İsrail'in hava saldırısında, Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil bölgesine bağlı Safad al-Batikh kasabasında en az 12 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölü sayısının 2.496'ya, yaralı sayısının ise 7.719'a yükseldiğini duyurdu.