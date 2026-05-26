Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ofisten yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile gerçekleştirdiği güvenlik toplantısında bazı istişarelerde bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik toplantısının, Lübnan'a yönelik saldırıların şiddetlendirilmesi kararının ardından yapılması dikkati çekti.

Netanyahu'nun yolsuzluk davası kapsamında bugün ve yarın yapılması planlanan duruşmalarının, Lübnan'a düzenlenmesi planlanan geniş çaplı saldırılar nedeniyle kısa tutulacağı belirtilmişti.