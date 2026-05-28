İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki işgal alanlarını genişletme talimatı verdiğini açıkladı. Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’de kontrol altında tuttuğu bölgelerin yüzde 70 seviyesine çıkarılmasını istediğini duyurdu.

Vadi Konferansı isimli etkinlikte konuşan Netanyahu, Gazze’de yürütülen askeri operasyonlar ile Lübnan’a yönelik saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

LÜBNAN’A TEHDİT MESAJI

Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri’nin kuzeyine geçtiğini öne sürerken, saldırıların süreceği mesajını verdi.

İsrail Başbakanı, “Şimdi Beyrut’a saldırdık, dün Sur’a saldırdık. Saldırıyoruz ve çok daha sert saldıracağız” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Beyrut’un güneyindeki Şuveyfet bölgesine hava saldırısı düzenlerken, dün de Sur kent merkezi ve çevresi yoğun bombardımana maruz kalmıştı.

GAZZE’DE İŞGAL ALANI GENİŞLİYOR

Netanyahu daha önce 15 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde işgal altında tuttukları alanın yüzde 60’a ulaştığını söylemişti.

İsrail ordusunun yardım kuruluşlarıyla paylaştığı haritalarda ise Gazze’deki “Sarı Hat”ın güncellenerek yeni bir “Turuncu Hat” oluşturulduğu görüldü. Buna göre Filistinlilerin yaşadığı alan daha da daraltılırken, Gazze’nin büyük bölümünün İsrail kontrolüne geçtiği belirtiliyor.