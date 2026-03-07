İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajında İran’a karşı yürütülen savaşın kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. Netanyahu, İsrail’in savaşın bir sonraki aşaması için kapsamlı planlar hazırladığını söyledi.

Netanyahu, “Birçok sürpriz içeren organize planlarımız var. Bu planlar İran rejimini istikrarsızlaştırmayı ve değişimin önünü açmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na da seslenen Netanyahu, silah bırakanlara zarar verilmeyeceğini ancak direnenlerin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını savundu. “Siz de hedefimizdesiniz. Silahını bırakanlara zarar gelmeyecek. Ancak bunu yapmayanların sorumluluğu kendilerine ait olacak” diyen Netanyahu, İran’daki askeri unsurlara açık uyarıda bulundu.

İRAN HALKINA ÇAĞRI

Netanyahu mesajında İran halkına da seslenerek ülkede değişimin mümkün olduğunu iddia etti. İsrail’in İran’ı bölmeyi amaçlamadığını savunan Netanyahu, “İran’ı özgürleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’da bir dönüşüm yaşanması halinde iki ülke arasında barışın mümkün olabileceğini ileri süren Netanyahu, bunun İran halkının elinde olduğunu söyledi.

TRUMP’A TEŞEKKÜR

Netanyahu ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a da teşekkür ederek Washington yönetiminin İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme konusunda güçlü bir tutum sergilediğini dile getirdi. İsrail ile ABD arasındaki iş birliğinin her zamankinden daha güçlü olduğunu vurguladı.

BM VE BATI’YA ELEŞTİRİ

İsrail Başbakanı, Birleşmiş Milletler ve bazı Batılı ülkeleri de İran konusundaki tutumları nedeniyle eleştirdi. Netanyahu, İsrail ile işbirliği yapmak isteyen bir çok ülke olduğunu vurguladı.

LÜBNAN’A HİZBULLAH UYARISI

Netanyahu açıklamasında Lübnan yönetimine de mesaj vererek 2024 ateşkes anlaşmasının uygulanması ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının Beyrut’un sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Hizbullah saldırılarının devam etmesi halinde bunun Lübnan için ağır sonuçlar doğuracağını savunan Netanyahu, İsrail’in vatandaşlarını ve yerleşimlerini korumak için gerekli her adımı atacağını ifade etti.