Binyamin Netanyahu’nun, İran’a yönelik “Aslanın Kükremesi” operasyonu sırasında gizli bir diplomatik ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun operasyonun sürdüğü dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) gizlice ziyaret ederek Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin İsrail ile BAE ilişkilerinde “tarihi bir dönüm noktası” olduğu ifade edilirken, görüşmenin tarihine ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan İran’ın, İsrail ve ABD’ye destek verdiği gerekçesiyle BAE’ye yönelik 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediği; saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 230 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.