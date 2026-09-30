Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırıları öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır tarafından uyarıldığına yönelik haberler nedeniyle İsrailli medya kuruluşları ile gazetecilere yaklaşık 850 bin dolarlık tazminat davası açtı.

X hesabı üzerinden yasal süreci başlattığını duyuran Netanyahu, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı. İsrail Kanal 14 televizyonunun detaylandırdığı habere göre, Kudüs Bölge Mahkemesi'ne sunulan dava dosyasında Haaretz, Yedioth Ahronoth ve Kanal 12 gibi önde gelen yayın organları hedef alındı. Ayrıca Shlomi Eldar, Ruth Yuval, Uri Misgav, Nadav Eyal ve Barak Ravid gibi tanınmış gazeteciler de davalılar arasında bulunuyor.

"UYARI ALMADIM, GÖRÜŞME KAYDI YOK" SAVUNMASI

Netanyahu cephesi dava dosyasında, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan veya Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'den olası bir Gazze saldırısına dair ön uyarı alınmadığını vurguladı. Haberde, İsrail Başbakanlık Ofisi arşivlerinde bu yönde bir görüşmenin yapıldığına dair herhangi bir belgenin bulunmadığı bilgisine de yer verildi.

ULUSLARARASI BASINDA GENİŞ YANKI BULMUŞTU

Netanyahu'nun 7 Ekim öncesi istihbarat aldığına dair iddialar ilk olarak İsrail merkezli Haaretz gazetesinde gündeme gelmişti. Kısa süre sonra The Atlantic, The New York Times ve The Wall Street Journal gibi önde gelen ABD merkezli yayın organları da benzer iddiaları manşetlerine taşımıştı.

Kamuoyu yoklamalarında düşüş eğiliminde olan Netanyahu'nun, 27 Ekim'de ülkede yapılacak seçimler öncesinde ulusal ve uluslararası basında yer alan bu haberler nedeniyle siyasi olarak ciddi bir baskı altında kaldığı ifade ediliyor.