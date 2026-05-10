İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın hâlâ ülkeden “çıkarılması gereken” zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve daha yapılacak işler bulunduğunu belirterek savaşın henüz bitmediğini söyledi.

CBS’e verdiği röportajın tanıtımında konuşan Netanyahu, savaşta önemli başarılar elde ettiklerini savunarak İran’ın askeri kapasitesinin hala tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun ülkeden çıkarılması ve nükleer faaliyetlerin sonlandırılması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bunun nasıl yapılacağı sorusuna “Oraya girip çıkaracaksınız” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine “Oraya girmek istiyorum” dediğini iddia eden Netanyahu, askeri planlar hakkında detay vermekten kaçındı.

İsrail basını, ABD’nin İran’ın yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumunun ülke dışına çıkarılması konusunda taviz vermeyeceğini Netanyahu’ya ilettiğini öne sürerken, İran’ın da ateşkes önerisine ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiği aktarıldı.