İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun erken evre prostat kanseri tedavisi gördüğü ve tamamen sağlığına kavuştuğu duyuruldu. Açıklama, Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan resmi sağlık raporu ile ilk kez kamuoyuna aktarıldı.

AMELİYAT SONRASI TESPİT EDİLDİ

20 Nisan 2026 tarihli yıllık sağlık raporuna göre, 76 yaşındaki Netanyahu, 29 Aralık 2024’te iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat geçirdi. Operasyonun ardından yapılan rutin kontrollerde prostatta 1 milimetreden küçük şüpheli bir lezyon belirlendi.

RADYOTERAPİ İLE YOK EDİLDİ

İleri tetkikler sonucunda lezyonun erken evre prostat kanseri olduğu tespit edildi. Netanyahu’nun radyoterapi tedavisi aldığı ve kanserli dokunun tamamen ortadan kaldırıldığı açıklandı.

“SAĞLIK DURUMUM İYİ”

Raporda tedavinin “tamamen başarılı” olduğu vurgulanırken, yapılan test ve görüntülemelerde herhangi bir kanser bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi. Netanyahu açıklamasında, “Çok erken evrede tespit edilen prostat kanseri tamamen tedavi edildi. Şu anda sağlığım ve fiziksel durumum çok iyi” dedi.

Netanyahu, sağlık durumuna ilişkin bilginin neden iki ay gecikmeli paylaşıldığını da açıkladı. Açıklamanın, İran ile devam eden savaş sürecinde propaganda unsuru olarak kullanılmaması için ertelendiğini belirtti.