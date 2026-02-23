İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi’nde yaptığı konuşmada bölgedeki güvenlik ortamına ve İran kaynaklı tehditlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkenin karmaşık ve zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Netanyahu, olası gelişmelere karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.

“Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz. Kimse bugünün ne getireceğini bilmiyor. Her türlü senaryoya hazırız” diyen Netanyahu, İran yönetimine İsrail’e yönelik bir saldırı durumunda “hayal bile edemeyecekleri bir güçle karşılık verileceği” mesajını ilettiklerini söyledi.

İsraillilere birlik çağrısı yapan Netanyahu, Purim Bayramı arifesinde toplumun omuz omuza durması gerektiğini ifade etti. ABD ile ilişkilerin son dönemde daha da güçlendiğini savunan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile göreve gelmesinden bu yana birçok kez görüştüklerini belirtti.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Netanyahu, Meclis’teki konuşmasının ardından güvenlik toplantısı için erken ayrıldı. Başbakanlık Ofisi’nde yapılan toplantıda İran dosyasının ele alındığı ve toplantıya Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ile güvenlik ve istihbarat birimlerinin üst düzey isimlerinin katıldığı bildirildi.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Öte yandan İran ile ABD arasında Umman’ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat’ta Cenevre’de yapılması planlanıyor. Daha önce Umman ve Cenevre’de yapılan temaslarda tarafların görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı açıklanmıştı.

Görüşmelerde özellikle İran’ın uranyum zenginleştirme oranı ve nükleer stokunun durumu öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.