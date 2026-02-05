Ağır Roman Yeni Dünya, Küçük Ağa, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Şahane Hayatım ve Sandık Kokusu gibi pek çok ses getiren yapımda rol alan Cavadzade, bu projeyle setlere güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Nesrin Cavadzade’nin yeni dizi adresi belli oldu
Son olarak Sandık Kokusu dizisinde izleyici karşısına çıkan Nesrin Cavadzade’nin yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, Kanal D ekranları için hazırlanan ve Pastel Film imzası taşıyan “Daha On Yedi” adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.Derleyen: Hande Karacan
Yeni dizide hikâyenin merkezinde yer alan Şebnem karakterine hayat verecek olan oyuncu, yine iddialı bir rolle izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstlenirken, senaryo Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz’un kaleminden çıkıyor. Çekimlerin ise Bodrum’da yapılması planlanıyor.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin diğer başrol oyuncuları henüz kesinleşmiş değil.
Oyuncu seçimleri için görüşmeler sürerken, kadronun kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
NESRİN CAVADZADE KİMDİR?
Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de dünyaya geldi.
Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.
Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin hemen ardından Nesrin Cavadzade "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde rol aldı.
Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.
2011 yılı itibariyle "Al Yazmalım" dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "Yangın Var" filmlerinde başrol oynadı.
Nesrin Cavadzade'nin Oynadığı Filmler ve Diziler :
2019 - Cemil Şov (Sinema Filmi)
2019 - Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Sinema Filmi)
2019 - Yasak Elma (Tv Dizisi)
2018 – El Desentierro (Sinema Filmi)
2017 - Bizim Hikaye (Tv Dizisi)
2017 - Fi (Puhu Tv)
2016 - Kış Güneşi (Efruz) (TV Dizisi)
2015 - Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Ayşe Kız) (TV Dizisi)
2015 - Son Mektup (Sinema Filmi)
2014 - Kuzu (Medine ) (Sinema Filmi)
2014 - Annemin Şarkısı (Zeynep)(Sinema Filmi)
2014 - Küçük Ağa