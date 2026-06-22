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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Başarılı Taekwondo sporcusu Neslişah Ençok, Kulüpler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda elde ettiği derece ile Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na doğrudan katılım hakkı kazandı.

Neslişah Ençok, Bosna-Hersek’te düzenlenen Kulüpler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda 55 kg kategorisinde Avrupa 3.’sü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Elde ettiği bu dereceyle Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na doğrudan katılım hakkı kazanan başarılı sporcu, ülkemizi uluslararası arenada temsil etme yolunda önemli bir başarıya daha ulaştı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir sporcunun elde ettiği başarı sonrası, “Sporcumuz Neslişah Ençok’u ve antrenörümüz Hanife Yıldız’ı tebrik ediyor, Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda üstün başarılar diliyoruz.” dedi.