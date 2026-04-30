BOLU ORMANLARINDA NADİR MİSAFİR: KAFKAS BURUNLU ENGEREK

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sahasında devam eden üretim çalışmaları sırasında, orman işçileri alışılagelmişin dışında bir manzarayla karşılaştı. Kesilen odunların istiflenmesi sırasında odun yığınları arasında hareket eden bir yılanı fark eden işçiler, canlının farklı fiziksel yapısını görünce durumu yetkililere bildirdi. İşçiler tarafından cep telefonuyla kayıt altına alınan yılanın, yapılan teknik incelemeler sonucunda dünya genelinde nesli tehlike altında olan Kafkas burunlu engerek yılanı olduğu anlaşıldı.

TÜRKİYE’NİN EN ZEHİRLİ TÜRLERİNDEN BİRİ

Genellikle Türkiye’nin kuzey kesimlerinde ve sarp arazilerde yaşamını sürdüren bu tür, ülkemizdeki en zehirli yılanlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Kafkas burunlu engereği, doğada çok nadir görülmesiyle biliniyor. Yılan ormanın derinliklerinde, insan yerleşiminden uzak doğal habitatına geri salındı.