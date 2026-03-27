Bilecik’te Kaçakçılık şube ekipleri yasadışı hayvan ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Bilecik’te O.K., R.Ş. ve Ş.Ö. isimli şüphelilerin evlerine yapılan baskında bir tane labirent Burma piton yılanı yakalandı.

Yaklaşık 6 aylık ve 1 metre uzunluğundaki yılanın Güney Asya kökenli olduğu tespit edildi. 1 şüpheli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulanırken, ele geçirilen piton yılanının Bursa Hayvanat Bahçesi’ne teslim edileceği ifade edildi. Soruşturma sürüyor.