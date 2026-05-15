Eryaman Stadı’nda oynanacak final mücadelesi saat 17.00’de başlayacak.

1. Grup temsilcisi Çorluspor 1947, play-off ilk turunda Bursa Yıldırımspor’u, ikinci aşamada ise Küçükçekmece Sinopspor’u geçerek finale yükseldi.

2. Grup ekibi Malatya Yeşilyurtspor da Silifke Belediyespor ve Erciyes 38 Futbol’u eleyerek adını son maça yazdırdı.

Karşılaşmadan galip ayrılan ekip, Nesine 2. Lig’e yükselme hakkı elde edecek.

Öte yandan play-off Üçüncü-Dördüncü Grup finalinde 17 Mayıs Pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK, İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelecek.