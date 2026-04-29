Nesine 2. Lig’de play-off birinci tur ilk karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

16.00 AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 (Merkez Spor Kompleksi)

16.00 Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor (Ali Hoşfikirer)

17.00 Aliağa Futbol-Muşspor (Aliağa Atatürk)

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor (11 Nisan)

Rövanş karşılaşmaları 4 Mayıs Pazartesi günü oynanacak ve turu geçen ekipler finale yükselecek.

Gruplarda final maçları, tek karşılaşma eleme sistemiyle tarafsız sahada yapılacak. 2. Lig play-off sürecinin tamamlanmasının ardından iki gruptan birer takım Trendyol 1. Lig’e yükselme hakkı elde edecek.