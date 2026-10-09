Kaynak: ANKA

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın "Yerköy Sürmelisi" adlı eseri, vasiyet ettiği gibi ölümünden 14 yıl sonra seslendirildi. Neşet Ertaş’ın yakın arkadaşlarından Türk halk müziği sanatçısı Bayram Bilge Tokel tarafından seslendirilen "Yerköy Sürmelisi", Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı.

Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen büyük usta Neşet Ertaş’ın kaleminden "Yerköy Sürmelisi" adlı eserin yazar, akademisyen ve müzisyen Bayram Bilge Tokel tarafından seslendirildiği belirtildi.

Tokel tarafından seslendirilen esere ait videoda, "Neşet Ertaş" denildiğinde akla önce Kırşehir'in geldiği, ancak onun gönlünde Yozgat'ın Yerköy ilçesinin de ayrı bir yerinin bulunduğu belirtilerek, "Öyle ki yakın dostu sanatçı ve araştırmacı yazar Bayram Bilge Tokel’e ‘ben Kırşehirli olduğum kadar hatta daha çok Yozgatlıyım da’ derdi. Neşet Ertaş'ın Yerköy'de geçirdiği yılların onun sanatında ve gönül dünyasında ayrı bir iz bıraktığı bilinir. İşte bu izlerden biri de yıllar sonra ‘Yerköy Sürmelisi’ adını vereceği bu güzel eserde saklıydı" ifadesi yer aldı.

İLK KEZ DİNLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Neşet Ertaş’ın eserin adını bizzat koyduğu ve Bayram Bilge Tokel'e ithaf edeceğini söylediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yozgat'ın sürmelilerini hepimiz biliyoruz. Yıllardır söylüyoruz. Bu da garibin Yerköy'de yaşadığı yıllarda hissettiği gönül yangının sürmelisi olsun. Yerköy'ümüzün sürmelisi olsun. Albümü de sana ithafla okuyacağım. Neşet Ertaş bu sözünün ardından eseri son albümünde seslendirdi. Aradan yıllar geçti. Bugün ise ‘Yerköy Sürmelisi’ adıyla ilk kez Bayram Bilge Tokel yorumuyla dinleyiciyle buluşuyor. Bu eser yalnızca bir türkü değil. Neşet Ertaş'ın Yerköy'e bıraktığı bir gönül izi, Yozgat'a duyduğu sevginin ve dostluğuna verdiği değerinde bir hatırası, üstat Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışının 14. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

NEŞET ERTAŞ'I ANLATTI

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Kale Mahallesi’nde yaşayan Neşet Ertaş’ın yakınlarından 76 yaşındaki keman ustası Veli Atay, Neşet Ertaş’ın gençlik yıllarının bir bölümün Yerköy’de geçirdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Neşet Ertaş’ın babası Muharrem Ağa burada otururdu. Beraber düğünlere giderdik. Beraber düğün de çaldık rahmetliyle, komşumuz oldu. Neşet de geldi buraya. Burada tüm toplum birikti başına. Sabahlara kadar saz çaldı, oturdu, sohbet ettik. Neşet Ertaş 16-17 sene Kırıksoku köyünde kaldı. Ondan sonra buraya geldi, yerleştiler. Burada düğünlere gittik. Muharrem emmiyle düğüne giderdim. Böyle çalar çağırırdık, gelirdik. Neşet'le o zaman düğünlerde oynardık. Vallahi bitmiş durumda abdal geleneği."

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ İSTEĞİ

Yozgat Genç Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik de Neşet Ertaş’ın yaşadığı evin kültür sanat merkezine dönüştürülmesini istedi, Neşet Ertaş’ın babası Muharrem Ertaş ile birlikte 6 yıl Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Tırtıllar köyünde yaşadığını, annesi ölünce de Yozgat'ın Kırıksoku köyüne gittiklerini kaydetti.

17 yıl Kırıksoku'da kaldıktan sonra Yerköy'e gelen baba-oğulun 20 yıla yakın bir süre Yerköy'de müzik yaptıklarını belirten Çelik, şunları söyledi:

"Muharrem Ertaş'la Neşet Ertaş 17 yıl burada Yerköy halkına hizmet ediyor, düğünleri çalıyor, sünnet ediyorlar. Burada müzik çalıyor. Plak dükkanı açıyorlar. Neşet Ertaş 45 yaşlarından sonra Kırıkkale'ye geçiyor. Kırıkkale'den de Ankara'ya gidiyor. Yerköy'de Muharrem Ertaş, Neteş Ertaş, insanlara sanat öğretmiş. Sazı, davulu, zurnayı, Neşet Ertaş'a Muharrem Ertaş öğretmiş. Herkes onu da örnek almış. Devlet sanatçısı olan Neşet Ertaş'ın Yerköy'de bu kadar yaşayıp emek vermesi dolayısıyla Sayın Bayram Bilge Tokel'in ve Sayın MİT Müsteşarı İbrahim Kalın Bey'in öğrencisi olduğunu, bunlara vasiyet bırakıp Yozgat Sürmelisi'nin öldükten 14 sene sonra Yerköy Sürmelisi'ne dönüştürmesini, müzik yaptığını Bayram Bilge Tokel'in Yozgat Valimizi ziyaret edip bunu seslendirdiğini göstermiş. Yerköy'e bu kadar emek veren Sayın Neşe Ertaşımız adına bir kültür ve sanat merkezinin yapılmasını istiyoruz. Adı yaşasın, sanatı ölmesin. Abdal kültürü Yerköy'ümüzde yaşasın. Aynı zamanda hem Kale Mahallesi'nde hem de Bağlarbaşı Mahallesi'nde abdallar yaşamaktadır. Ama yavaş yavaş birçoğu göçmektedir. Kırıkkale'ye, Ankara'ya göçüyor. Bu kültürün burada yaşaması için abdal geleneğine göre Kültür Bakanlığı'nın bünyesine dahil edilip bu evleri müze haline dönüştürüp Neşet Ertaş'ın ismini verirsek biz de ona vefamızı ödemiş oluruz."