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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin, özel bireylerin hayata aktif katılımını desteklemek ve sosyal entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla başlattığı ‘Neşeli Saatler’ etkinliğine katılan özel bireyler, birbirinden keyifli oyunlarla doyasıya eğlendi.

Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla, dezavantajlı grupların ve ailelerinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Neşeli Saatler’ etkinliği, Lisansız İnsan Derneği ve Trabzon Otizm Derneği’nin katılımıyla Cevahir AVM Play Plus’ta gerçekleştirildi. Etkinliğe, özel gereksinimli bireyler ve ailelerin yanı sıra, Sosyal Hizmetler Müdürü Toktamış Han Bahadır, Emlak ve İstimlak Müdürü Muhammet Hanefi Fidan ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Ebru Çolak katıldı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN YAŞADI

Etkinliğe anneleriyle birlikte katılan özel bireyler, atlı karıncadan çarpışan otoya, oyun havuzundan masa ve makine oyunlarına kadar birçok oyunu deneyimleyerek gönüllerince eğlendi ve unutulmaz bir gün yaşadı. Programın sonunda çocuklara uçurtma hediye edildi.

BAŞKAN KAYA: “ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜ HEP GÜLSÜN İSTİYORUZ”

Özel çocukların hayata aktif katılımını destekleyen hizmetlere büyük önem verdiklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Neşeli Saatler’ etkinliğimizle çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu artırırken, annelerimizle de güçlü bir bağ kuruyoruz. Özel bireylerimizin yüzünü güldüren, yaşam kalitesini artıran ve toplumsal entegrasyonunu güçlendiren çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ANNELER, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan anneler, Ortahisar Belediyesi’nin sunduğu destekler için Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.