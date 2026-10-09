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Kaynak: Haber Merkezi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun'da MESEM kapsamında çalıştığı pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön için Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Kara, Karagön'ün iş yerindeki ihmal ve alanı dışında bir işi yapmaya zorlanması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

"TAHLİYE KARARI KABUL EDİLEMEZ"

Nermin Yıldırım Kara konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"MESEM'de iş yerinin ihmali ve alanı olmayan bir işi yapmaya zorlaması nedeniyle yaşanan kazada hayatını kaybeden Mahir Buğra Karagön için adalet istiyoruz. Sorumlular hakkında verilen tahliye kararı kabul edilemez."

Kara, "Çocuklarımızın hayatlarının 'meslek öğretimi' adı altında çalınmasına izin vermeyeceğiz. Adalet Bakanı adalet dağıtmak istiyorsa, Buğra'nın ailesine kulak versin" dedi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

İskenderun 12. Asliye Ceza Mahkemesinde 7 Ekim'de görülen ilk duruşmada iş yeri sahibi Sami Çelik ile elektrikçi Hacı Yaşarsoy'un tahliyesine karar verilmişti.

Mahir'in ailesi ve avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanık hakkında yeniden tutuklama ve yakalama kararı verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 13 Ocak 2027'de görülecek.