Opel'in kompakt sınıftaki efsanevi modeli Astra, 35 yıllık köklü geçmişini günümüzün elektrikli mobilite teknolojileriyle buluşturuyor.
Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi
İlk kez yollara çıktığı 1991 yılından bu yana milyonlarca kullanıcıya ulaşan araç, her neslinde segmente getirdiği yeniliklerle otomotiv pazarındaki güçlü konumunu korumayı sürdürüyor. İşte Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan serüveni...Haber Merkezi
İlk kez yollara çıktığı 1991 yılından bu yana milyonlarca kullanıcıya ulaşan araç, her neslinde segmente getirdiği yeniliklerle otomotiv pazarındaki güçlü konumunu korumayı sürdürüyor.
Alman otomotiv devi Opel’in kompakt segmentteki başarılı temsilcisi Astra, 35 yıllık mirasını modern teknolojilerle yarınlara taşıyor.
Yüksek verimlilik, gelişmiş konfor ve yenilikçi çözümleri bir arada sunan modelin başarı serüveni, ilk olarak Astra F neslinin yollara çıkmasıyla başladı.
OPEL TARİHİNİN EN ÇOK SATAN MODELİ
Toplumun ve otomotiv sektörünün çevre bilinciyle yeniden şekillendiği 1991 yılında tanıtılan Astra F, Opel’in kompakt sınıftaki yedinci nesli olarak pazara sunuldu.
Hatchback, sedan, station wagon, Bertone imzalı Cabrio ve 150 HP güç üreten GSi gibi zengin gövde alternatifleriyle kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Model, 1991-1997 yılları arasında elde ettiği 4,13 milyon adetlik satış rakamıyla marka tarihinin en çok satan aracı unvanını elde etti.
Astra F, ticari başarısının yanı sıra segmentine getirdiği güvenlik ve teknoloji standartlarıyla da öne çıktı.
Çift çelik kapı koruma barları ve çift hava yastığı gibi dönemin ötesindeki güvenlik unsurlarının yanında, radyo ile yol bilgisayarını birleştiren ilk "Multi-Medya Ekranı" ve kabin içi hava kalitesini artıran "Clean Air System" gibi donanımlar ilk defa bu kasada sunuldu.
ELEKTRİKLİ GELECEĞİN İLK ADIMLARI
İç mekân tasarımında kullanılan geri dönüştürülebilir polipropilen malzemelerle çevreye duyarlı bir duruş sergileyen ilk nesil, aynı zamanda 150 kilometre menzile sahip tamamen elektrikli Astra Impuls III prototipleriyle markanın bugünkü elektrikli mobilite vizyonunun ilk temellerini attı.
GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİYLE BULUŞAN KÖKLÜ MİRAS
Almanya’nın Rüsselsheim kentinde tasarlanıp üretilen yeni nesil Opel Astra, geçmişten gelen bu mirası günümüz teknolojisiyle sürdürüyor.
Yeni model; tek şarjla 454 kilometreye kadar ulaşan menziliyle öne çıkan Astra Elektrik'in yanı sıra şarj edilebilir hibrit, hibrit ve dizel gibi farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren zengin bir motor yelpazesi vadediyor.
Tasarımda aydınlatmalı Opel logosu ve 50 binden fazla piksele sahip göz almayan Intelli-Lux HD far teknolojisiyle dikkat çeken araç, ergonomik Intelli-Seat koltuklarıyla üst seviye konfor sunuyor.
İç mekânındaki geri dönüştürülmüş malzeme kullanımıyla sürdürülebilirlik vurgusunu devam ettiren yeni Astra, 35 yıllık gen haritasını modern otomotiv dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor.
İşte Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan tasarımı...