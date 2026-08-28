Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi

Çift çelik kapı koruma barları ve çift hava yastığı gibi dönemin ötesindeki güvenlik unsurlarının yanında, radyo ile yol bilgisayarını birleştiren ilk "Multi-Medya Ekranı" ve kabin içi hava kalitesini artıran "Clean Air System" gibi donanımlar ilk defa bu kasada sunuldu.