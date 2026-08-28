Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi

Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi

İlk kez yollara çıktığı 1991 yılından bu yana milyonlarca kullanıcıya ulaşan araç, her neslinde segmente getirdiği yeniliklerle otomotiv pazarındaki güçlü konumunu korumayı sürdürüyor. İşte Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan serüveni...

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 1

Opel'in kompakt sınıftaki efsanevi modeli Astra, 35 yıllık köklü geçmişini günümüzün elektrikli mobilite teknolojileriyle buluşturuyor.

1 28
Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 2

İlk kez yollara çıktığı 1991 yılından bu yana milyonlarca kullanıcıya ulaşan araç, her neslinde segmente getirdiği yeniliklerle otomotiv pazarındaki güçlü konumunu korumayı sürdürüyor.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 3

Alman otomotiv devi Opel’in kompakt segmentteki başarılı temsilcisi Astra, 35 yıllık mirasını modern teknolojilerle yarınlara taşıyor.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 4

Yüksek verimlilik, gelişmiş konfor ve yenilikçi çözümleri bir arada sunan modelin başarı serüveni, ilk olarak Astra F neslinin yollara çıkmasıyla başladı.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 5

OPEL TARİHİNİN EN ÇOK SATAN MODELİ

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 6

Toplumun ve otomotiv sektörünün çevre bilinciyle yeniden şekillendiği 1991 yılında tanıtılan Astra F, Opel’in kompakt sınıftaki yedinci nesli olarak pazara sunuldu.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 7

Hatchback, sedan, station wagon, Bertone imzalı Cabrio ve 150 HP güç üreten GSi gibi zengin gövde alternatifleriyle kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 8

Model, 1991-1997 yılları arasında elde ettiği 4,13 milyon adetlik satış rakamıyla marka tarihinin en çok satan aracı unvanını elde etti.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 9

Astra F, ticari başarısının yanı sıra segmentine getirdiği güvenlik ve teknoloji standartlarıyla da öne çıktı.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 10

Çift çelik kapı koruma barları ve çift hava yastığı gibi dönemin ötesindeki güvenlik unsurlarının yanında, radyo ile yol bilgisayarını birleştiren ilk "Multi-Medya Ekranı" ve kabin içi hava kalitesini artıran "Clean Air System" gibi donanımlar ilk defa bu kasada sunuldu.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 11

ELEKTRİKLİ GELECEĞİN İLK ADIMLARI

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 12

İç mekân tasarımında kullanılan geri dönüştürülebilir polipropilen malzemelerle çevreye duyarlı bir duruş sergileyen ilk nesil, aynı zamanda 150 kilometre menzile sahip tamamen elektrikli Astra Impuls III prototipleriyle markanın bugünkü elektrikli mobilite vizyonunun ilk temellerini attı.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 13

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİYLE BULUŞAN KÖKLÜ MİRAS

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 14

Almanya’nın Rüsselsheim kentinde tasarlanıp üretilen yeni nesil Opel Astra, geçmişten gelen bu mirası günümüz teknolojisiyle sürdürüyor.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 15

Yeni model; tek şarjla 454 kilometreye kadar ulaşan menziliyle öne çıkan Astra Elektrik'in yanı sıra şarj edilebilir hibrit, hibrit ve dizel gibi farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt veren zengin bir motor yelpazesi vadediyor.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 16

Tasarımda aydınlatmalı Opel logosu ve 50 binden fazla piksele sahip göz almayan Intelli-Lux HD far teknolojisiyle dikkat çeken araç, ergonomik Intelli-Seat koltuklarıyla üst seviye konfor sunuyor.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 17

İç mekânındaki geri dönüştürülmüş malzeme kullanımıyla sürdürülebilirlik vurgusunu devam ettiren yeni Astra, 35 yıllık gen haritasını modern otomotiv dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor.

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 18

İşte Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan tasarımı...

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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 19
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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 20
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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 21
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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 22
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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 23
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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 24
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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 25
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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 26
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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 27
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Nereden nereye... Otomotiv dünyasında 35 yıllık serüven: Opel Astra'nın geçmişten geleceğe uzanan hikâyesi - Resim: 28
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