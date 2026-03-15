Uluslar arası üne sahip meşhur leyleğimiz Yaren’in, bu yıl Mart ayını beklemeden Şubat sonu gelivermesi büyük sürpriz oldu. Bu erken gelişi kimi küresel ısınma sonucu mevsimlerdeki değişime bağlarken kimisi de Yaren’in Bursa Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyündeki 15 yıllık dostu balıkçı Adem amcaya bir an önce kavuşma arzusundan kaynaklandığını savunuyor. Gerekçesi ne olursa olsun bu iki dostun 15. kez buluşması yine dikkatleri üzerine topladı.

Üç gün önce de Yaren’in eşi Nazlı gelince gözler yine Eskikaraağaç köyüne çevrildi. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden izlenebilmesi için 7 gün 24 saat canlı yayına başladı. Köy sakinleri de Yaren Leylek, eşi Nazlı ve balıkçı Adem Amca'yı yakından görmek isteyen doğaseverlerin ziyaretini heyecanla bekliyor.

Benim çocukluğumda da leyleklerin İstanbul’a gelişleri baharın müjdecisi sayılırdı. Leylek sürülerine ilk kez ayaktayken rast gelinmesine “Leyleği havada görmek” denir ve böyle bir şansa sahip olanın o yıl çok gezeceğine inanılırdı. Bu yüzden kimse otururken leylekleri gökyüzünde görmeyi pek arzu etmezdi. Ben de leyleği yakından ilk kez Eyüpsultan Camisi’nin avlusunda görmüştüm. Sonradan cami avlusunda ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen bu leyleklerin çeşitli sakatlıkları sebebiyle arkadaşlarıyla göç yolculuğuna çıkamayıp kalan ömürlerini burada sürdürdüklerini öğrendim.

Buradan eski İstanbul’da Mart ayının ne gibi özelliklerle gündelik hayata etkilerine ve bu ayda başlayan leylek göçlerinin halk arasındaki önemine gelmek istiyorum. Bütün bunları 1954 yılının Mart’ında devrin sevilen kalemlerinden Münir Süleyman Çapanoğlu Hafta Mecmuası’nda yazmış. İşte bizi o günlere götürecek o güzel yazı:

* * *

Mart'ın içinde en eğlenceli gün eskilerin "Ameden-i Lâklâk" dedikleri leyleklerin gelişiydi. O gün halk Eğrikapı, Silivrikapı, Eyüp Sultan, Edirnekapı dışına çıkarlar, ilk gelecek leyleğin yolunu beklerler ve gagasına bakarlardı.

Bu sevimli mahlûku, yuva kurmak için lâzım olur diye yolda gagasına geçirdiği herhangi bir maddeden tefe'ül ederler, bunların rengine, biçimine bakarak mânalar çıkarırlardı.

Meselâ kuşcağızın ağzında kırmızı bir bez varsa:

-"Loğusa yılı!.." derlerdi

Ağzında çöp varsa:

-"Bu yıl bereket olacak!" hükmünü bastırırlardı.

Eskiler, leyleği bahar müjdecisi olarak kabul ederlerdi. Bu ananeleşmiş bir itikattı. Herkes leyleği severdi. Mahallede leylek geçen seneki bacaya konup da yuva yapmaya başlayınca; gurbetten gelen eski bir dosta, bir sevgiliye kavuşmuş gibi sevinir, güzlerimiz dolu dolu:

- "Bizim leylek geldi!" diye gururlanırdık.

* * *

Eskiden ihtiyar kadınlar Mart ayı için bir tasnif yaparlardı. Bu taksim ve tasnif yalnız Mart'a mahsustu. Ve Mart ayını şöyle adlandırmışlardı:

- "Üç dokuz!"

Üç dokuz, onlara göre havanın dönüm ve değişiklik zamanlarıydı, ilk dokuzda eski Türklerin yılbaşı bayramı olarak kabul ettikleri Nevruz için hazırlanırlardı.

Yine ilk dokuzun içinde ve Mart'ın ikisinde "Tesavi-i Leylü niharı şer-i" olur, yani şeriat bakımından gece ile gündüzün uzunluğu birleşirdi.

Mart'ın sekizinde güneş hamel burcuna girerek "Tesavi-i Leylü niharı hakiki" olur, o gün bahar mevsimi girer, hem de "Nevruzu Sultanî" sayılırdı.

22, 23 Mart, "Feryad-ı Andelip" diye adlandırdıkları bülbüllerin ötme mevsiminin başlanmaydı. O günden itibaren bülbüller dallarda, ormanlarda ağaçlıklar arasında serenetlara başlarlar, güllere, goncalara şakıyarak aşklarını ilân ederler, ağlarlar, hazin hazin, gamlı gamlı, bazan da şen ve şakrak öterlerdi. "Kuyruk sallayanlar" bugünlerde dile gelirler, uçarlardı. Bunların ötüşlerini bülbül zannedenler de olurdu

Bülbüllerin ötme mevsimi geldimi, şairler de hemen kaleme sarılırlar, bu hoş sesli kuş hakkında gazeller, manzumeler, neşideler yazarlardı. Hele Divan Edebiyatında "Gül"den sonra "Bülbül" demek, bu bahar âşığı, çiçek meftunu ve nice nice şairleri mest etmiş olan kuşcağızdan bahsetmek bir teamül, bir gelenek halini almıştı.

Halk edebiyatında da bülbüle ait çok güzel, çok sanatkârane parçalar, beyitler vardır. Bilhassa manîler ne kadar nefistir:

* * *

İstanbulluların Mart Dokuzu, Koz Kavuran; takvimlerin ise Toz Koparan dedikleri o adlı, şanlı, yamanın yamanı fırtınanın arkasından böcekler, sinekler hareketlenir, kanatlanıp vızlamağa başlarlardı ki, bu eski takvime göre 14 Mart'a rastlar ve takvimlerde şöyle işaret edilirdi: "Harekât-ı haşarat".

16'sında tepeden inme Çaylak Fırtınası birdenbire patlayıverir. 21'inde Yahudilerin "Hamursuz Bayramı" başlardı. 21 Mart'ta erikler, şeftaliler çiçek açar, kuzular, oğlaklar, kırlarda, çayırlarda, bayırlarda melemeğe başlarlardı.

Fulyalara, zerrinlere, sümbüllere, menekşelere şöyle burnunuzu uzattınızmı, güzel kokularıyla sarhoş olurdunuz. Şimdikiler Öyle mi ya?..

"Hırka-i Şerif ziyareti", firenklerin paskalyası da rumî takvime göre 21 Mart'a rastlardı. O gün Padişah, Ulu Peygamber Hazreti Muhammed'in hırkasını ziyaret eder, milletin saadet ve selameti için Tanrı'dan mağfiret niyaz eylerdi. 28 Mart Rumların paskalyasıydı. Ogün, azınlıklar azar, sokaklarda, evlerinin balkonlarında, hattâ damlarda tabancalar, kuburlar sıkarlar, laternaların, zurnaların seslerine silâh sesleri karışır, bir hayhuydur giderdi...

31 Mart'ta da lâle mevsimi başlardı.

* * *

Çaylak ve Kırlangıç Fırtınaları da iki yaramaz çocuktu. Bu günlerin hüküm sürüp yaramazlık ve haşarılık yaptığı sıralarda burunlarımız soğuktan morlaşır, kulaklarımız birer kiraz tanesine dönerdi.

Hıristiyanların Balıklı Panayırı, kırmızı yumurta günleri hep Mart'ın koynundan güne ve gündüze çıkar, İsa çocukları o gün kendi mezarlıklarında - bilhassa Balıklı Mezarlığı'nda - evlerinde ziyaretler, şenlikler yaparlardı.

(Münir Süleyman Çapanoğlu / Hafta Mecmuası – Mart 1954)