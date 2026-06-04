Siyaset kulisleri, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın TBMM’de düzenlediği basın toplantısındaki çarpıcı açıklamalarıyla hareketlendi. Gökhan Günaydın THY Yönetim Kadrosunun aldığı maaşlara isyan ederek "Asgari ücretlinin 342 yılda alacağı maaşı 1 ayda alıyorlar" dedi.

"NEPOTİZM VE SÖMÜRÜ DÜZENİ" DEDİ İSİM İSİM YAZDI

Türk Hava Yolları'nda (THY) "nepotizm ve sömürü düzeni" olduğunu öne süren Günaydın, şirket yönetimindeki bazı isimlerin siyasi iktidarla olan akrabalık ilişkilerine dikkati çekti. THY'nin bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte 18 şirketi bulunduğunu belirten Günaydın, Ahmet Bolat'ın halen SunExpress, THY Teknik ve AJet'te yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürdüğünü söyledi.

Günaydın, "Sanmayın ki Ahmet Bolat bunca yıl burada yüksek maaşlar aldı, kamuoyu baskısı oluşunca kenara çekildi. Halen üç şirkette yönetim kurulu başkanlığı yapıyor ve huzur hakkı almaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Bolat'ın yerine THY Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Murat Şeker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kız kardeşinin damadı olduğunu öne süren Günaydın, "Denilebilir ki yetenekli bir isimdir. Ama Cumhurbaşkanı'nın damadı yetenekli, oğlu yetenekli, kız kardeşinin damadı yetenekli. Memlekette başka yetenekli insanlar yok mu?" diye konuştu.

THY yönetiminin maaşlarına ilişkin rakamlar da paylaşan Günaydın, şirket genel müdürünün aylık 2 milyon 416 bin lira maaş aldığını öne sürdü. Günaydın, dokuz genel müdür yardımcısının kişi başı 2 milyon 194 bin lira ücret aldığını ve bu kadronun aylık maliyetinin 19 milyon 746 bin liraya ulaştığını söyledi.

"KİŞİ BAŞI AYLIK 1 MİLYON 208 BİN LİRA"

Şirkette ayrıca 40 başkan bulunduğunu belirten Günaydın, bu kişilerin kişi başı aylık 1 milyon 208 bin lira gelir elde ettiğini, toplam maliyetlerinin ise 48 milyon 320 bin lira olduğunu iddia etti. Günaydın, 53 başkan yardımcısının da kişi başı 845 bin lira maaş aldığını, bu kadronun aylık maliyetinin 44 milyon 785 bin lirayı bulduğunu ifade etti.

Söz konusu maaşların net ücretler olduğunu savunan Günaydın, genel müdür, genel müdür yardımcıları, başkanlar ve başkan yardımcılarından oluşan toplam 103 kişinin THY'ye aylık maliyetinin 115 milyon 267 bin lira olduğunu öne sürdü. THY'nin maliyet sorunlarını gerekçe göstererek iç ve dış hatlarda çok sayıda uçuş iptal ettiğini belirten Günaydın, "Maliyetler uçuşlara etki ediyor da bu yüksek maaşlar etki etmiyor mu?" diye sordu.

Bazı çalışanların 40 ila 52 bin lira arasında değişen maaşlar aldığını belirten Günaydın, bu personele maaşlarının 32-33 bin lira seviyesine düşürüleceğinin bildirildiğini iddia etti. Sendikalaşmak isteyen çalışanların yeni sözleşmeleri imzalamaya zorlandığını öne süren Günaydın, kabul etmeyenlerin işten çıkarılmakla karşı karşıya bırakıldığını savundu.

THY'nin Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi olduğunu vurgulayan Günaydın, "Türk Hava Yolları yalnızca bir anonim ortaklık değildir. Kamu payı itibarıyla aynı zamanda bir kamu şirketidir. Hepimizin gururudur. Türk Hava Yolları nepotizmin ve cep doldurmanın aracı olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

NEPOTİZM NEDİR?

Nepotizm, en basit tanımıyla adam kayırmacılık, akraba veya yakın dostları liyakatlerine (yetenek, eğitim ve hak etme durumlarına) bakılmaksızın işe alma veya makam mevki sahibi yapmaktır.