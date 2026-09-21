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Kaynak: AA

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, sosyal medya hesabından felakete ilişkin son durumu paylaştı.

5 BİN 745 KİŞİ KAYIP

Yapılan açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1451'e ulaştığı, toplam kayıp sayısının ise 5 bin 745 olduğu belirtildi.

Felaketten etkilenen bölgelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında 13 bin 784 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

“NİHAİ ÖLÜ SAYISI 10 BİNE ULAŞABİLİR”

The Indian Express'in haberine göre resmi ziyaret kapsamında Yeni Delhi'de bulunan Nepal Maliye Bakanı Swarnim Wagle, sel felaketinin bilançosuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Wagle, nihai can kaybının 2015'te meydana gelen depremdeki seviyeye ulaşabileceğini belirterek, ölü sayısının 10 bine kadar çıkabileceğini söyledi.

UZMANLAR BUZUL ÇÖKMESİNE İŞARET ETTİ

Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle onlarca köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmalarına destek için helikopterlerin bölgeye sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesinde bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelledi. Merkez, 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu açıkladı.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da selin, bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtti.