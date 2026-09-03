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Kaynak: AA

Nepal’in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1204’e ulaştığı bildirildi.

Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, felakete ilişkin ABD merkezli CBS News’e yaptığı açıklamada, ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

“ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ”

Kayıp kişilere ulaşılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Khanal, can kaybının daha da yükselmesinden kaygı duyduklarını söyledi.

Khanal, kurtarma çalışmalarında kişilerin uyruğuna bakılmadığını belirterek ekiplerin Nepalli ve yabancı ülke vatandaşlarına tamamen insani bir yaklaşımla müdahale ettiğini kaydetti.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu tarafından paylaşılan son verilere göre, selden etkilenen bölgelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1204’e çıktı.

Kayıp olduğu bildirilen 4 binden fazla kişinin bulunması için çalışmalar devam ederken, arama kurtarma faaliyetlerinde 20 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi. Şimdiye kadar 11 bin 993 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

SELİN ARKASINDA BUZUL ÇÖKMESİ OLABİLİR

Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen sel, çok sayıda köprünün yıkılmasına ve yolların ağır hasar görmesine neden oldu. Bölgedeki kurtarma operasyonlarına helikopterler de dahil edildi.

Felaket öncesinde bölgede meydana geldiği düşünülen 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketle ilgili verilerini güncelleyen ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, hareketin kaynağının deprem değil buzul çökmesi olduğunu bildirdi.

Katmandu merkezli Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi uzmanları da dağlık bölgeden kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın sele yol açmış olabileceğini değerlendirdi.