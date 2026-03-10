Nepal’de Z Kuşağı gençlerin öncülük ettiği protestolar sonrası hükümetin devrilmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Hükümetin devrilmesi sonrası yapılan ilk seçimin galibi 35 yaşındaki Balendra Shah oldu. Rap müzisyeni olarak bilinen Slah, aynı seçim bölgesinde yarıştığı eski başbakan KP Sharma Oli’yi açık farkla mağlup etti.

Slah, seçimi kazanarak ülkenin yeni Başbakanı olmak için en güçlü aday konumuna geldi. Slah, Başbakan olması durumunda ülkenin en genç Başbakanı olarak tarihe geçecek. Daha önce Katmandu Belediye Başkanlığı yapan Slah, aynı zamanda inşaat mühendisi.

Sosyal medyada sert ve doğrudan üslubuyla bilinen Shah, aynı zamanda genç kuşak seçmenle güçlü bir bağ kuran bir figür olarak görülüyor.

EZİCİ ÜSTÜNLÜKLE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Ayrıca seçimde Slah’ı destekleyen RSP, parlamentodaki 165 tek üyeli seçim bölgesinin 120’sinden fazlasını kazanarak yaklaşık yüzde 70’lik bir başarı elde etti. Parti ayrıca nispi temsil oylarında da diğer büyük partilerin önünde gidiyor. Bu sonuçların kesinleşmesi halinde RSP’nin 275 sandalyeli parlamentoda tek başına çoğunluk kurması bekleniyor.

GENÇLERİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Seçim sonuçları ülkede özellikle gençler arasında büyük bir beklenti yarattı. Uzun süredir yolsuzluk, işsizlik ve eski siyasi elitlerin hakimiyeti nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan genç seçmenler, Shah liderliğinde kurulacak yeni yönetimin daha farklı bir siyaset anlayışı getirmesini umuyor.

Nepal’de seçim komisyonunun resmi sonuçları açıklamasıyla birlikte yeni hükümetin kurulma sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.