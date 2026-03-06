Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde

NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR



Ülkede 4 Eylül 2025'te hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti. Bu karar, gençlerin öncülük ettiği büyük ve şiddetli protestolara neden olmuştu.