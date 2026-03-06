Nepal'deki genel seçimlerin resmi olmayan ön sonuçlarına göre, eski rap sanatçısı Balendra Shah'ın liderliğindeki Rastriya Swatantra Partisi (RSP) önde gözüküyor.
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde
Nepal'de Eylül 2025 protestoları sonrası yapılan genel seçimlerde eski rapçi Balendra Shah liderliğindeki RSP önde gidiyor. Gençlerin desteklediği parti erken sonuçlarda rakiplerini geride bırakırken, ülkenin siyasi geleceği şekilleniyor.
The Kathmandu Post'un haberine göre, Eylül 2025'te yaşanan şiddetli protestolar sırasında Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin devrilmesinden altı ay sonra gerçekleştirilen genel seçimlerde oy sayımı sürüyor.
Birleşik Marksist-Leninist Komünist Partisi (CPN-UML) 5, Nepali Congress 4 ve Nepal Komünist Partisi 3 seçim çevresinde önde görünüyor.
Ülke genelinde oy sayımı devam ederken, nispeten yeni bir siyasi oluşum olan Balendra Shah liderliğindeki RSP'nin erken sonuçlarda liderliği ele aldığı anlaşılıyor.
NEPAL'DEKİ GENEL SEÇİMLER
Nepal halkı, Eylül 2025'teki şiddetli protestolar sırasında Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin düşmesinden altı ay sonra sandık başına gitti.
Yaklaşık 30 milyon nüfusa ve 19 milyon kayıtlı seçmene sahip ülkede, halk Temsilciler Meclisi'nin 275 üyesini belirleyecek.
"Ulusal Meclis" olarak bilinen üst kanat ise alt meclis ile eyalet meclislerinde seçilen temsilciler tarafından oluşturuluyor.
Seçimde dikkat çeken isimlerden biri, ülkede "Balen" diye bilinen 35 yaşındaki eski rap sanatçısı Balendra Shah.
Başkent Katmandu'nun eski belediye başkanı "Balen", Rastriya Swatantra Partisi (RSP) ile yaptığı ittifak çerçevesinde başbakanlık için yarışıyor.
NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR
Ülkede 4 Eylül 2025'te hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti. Bu karar, gençlerin öncülük ettiği büyük ve şiddetli protestolara neden olmuştu.
Gösterilerde 74 kişi yaşamını yitirmişti. Birçok bakanın istifa ettiği süreçte protestolar şiddetlenerek siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına yönelik saldırılara dönüşmüştü.
Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, 9 Eylül 2025'te istifa etmiş, binlerce mahkûm hapishanelerden kaçmıştı.
