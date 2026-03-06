Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/9
Anasayfa Dünya Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde

Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde

Nepal'de Eylül 2025 protestoları sonrası yapılan genel seçimlerde eski rapçi Balendra Shah liderliğindeki RSP önde gidiyor. Gençlerin desteklediği parti erken sonuçlarda rakiplerini geride bırakırken, ülkenin siyasi geleceği şekilleniyor.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 1

Nepal'deki genel seçimlerin resmi olmayan ön sonuçlarına göre, eski rap sanatçısı Balendra Shah'ın liderliğindeki Rastriya Swatantra Partisi (RSP) önde gözüküyor.

1 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 2

The Kathmandu Post'un haberine göre, Eylül 2025'te yaşanan şiddetli protestolar sırasında Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin devrilmesinden altı ay sonra gerçekleştirilen genel seçimlerde oy sayımı sürüyor.

2 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 3

Birleşik Marksist-Leninist Komünist Partisi (CPN-UML) 5, Nepali Congress 4 ve Nepal Komünist Partisi 3 seçim çevresinde önde görünüyor.

3 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 4

Ülke genelinde oy sayımı devam ederken, nispeten yeni bir siyasi oluşum olan Balendra Shah liderliğindeki RSP'nin erken sonuçlarda liderliği ele aldığı anlaşılıyor.

4 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 5

NEPAL'DEKİ GENEL SEÇİMLER

Nepal halkı, Eylül 2025'teki şiddetli protestolar sırasında Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin düşmesinden altı ay sonra sandık başına gitti.

5 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 6

Yaklaşık 30 milyon nüfusa ve 19 milyon kayıtlı seçmene sahip ülkede, halk Temsilciler Meclisi'nin 275 üyesini belirleyecek.

6 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 7

"Ulusal Meclis" olarak bilinen üst kanat ise alt meclis ile eyalet meclislerinde seçilen temsilciler tarafından oluşturuluyor.

7 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 8

Seçimde dikkat çeken isimlerden biri, ülkede "Balen" diye bilinen 35 yaşındaki eski rap sanatçısı Balendra Shah.

8 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 9

Başkent Katmandu'nun eski belediye başkanı "Balen", Rastriya Swatantra Partisi (RSP) ile yaptığı ittifak çerçevesinde başbakanlık için yarışıyor.

9 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 10

NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR

Ülkede 4 Eylül 2025'te hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti. Bu karar, gençlerin öncülük ettiği büyük ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

10 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 11

Gösterilerde 74 kişi yaşamını yitirmişti. Birçok bakanın istifa ettiği süreçte protestolar şiddetlenerek siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına yönelik saldırılara dönüşmüştü.

11 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 12

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, 9 Eylül 2025'te istifa etmiş, binlerce mahkûm hapishanelerden kaçmıştı.

12 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 13

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli, 9 Eylül 2025'te istifa etmiş, binlerce mahkûm hapishanelerden kaçmıştı.

13 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 14
14 15
Nepal'de eski rap sanatçısı Başbakanlığa mı yürüyor? 44 bölgede önde - Resim: 15
15 15
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro