Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’nin en önemli tarihi miraslarından biri olan Nemrut Dağı Tümülüsü’ndeki dev heykeller, zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı koruma altına alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında başlatılan kapsamlı sağlamlaştırma çalışmalarının bu yıl da devam ettiğini açıkladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Nemrut Dağı’nda yürütülen çalışmalar, bölgedeki anıtsal heykellerin yapısal bütünlüğünü korumayı amaçlıyor.

BİNLERCE YILLIK TAŞLARA NANOTEKNOLOJİK MÜDAHALE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nemrut’taki koruma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Ersoy, ilk kez bu ölçekte kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, anıtsal heykellerin nanoteknolojik çözeltilerle güçlendirildiğini açıkladı.

Çalışmalar kapsamında taşların bünyesine su girişinin önlenmesi için yüzeylerde bulunan çatlaklar, taşla uyumlu kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor.

Uygulanan yöntemlerle heykellerin mevcut görünümünde herhangi bir değişiklik meydana getirilmeden taşların yapısal bütünlüğünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR 5 YIL SÜRECEK

Nemrut Dağı’ndaki koruma çalışmalarının ilk etabı beş yıllık program doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları tarafından yürütülen çalışmalarda arkeometri araştırmalarından elde edilen bilimsel veriler ve modern koruma teknikleri birlikte kullanılıyor.

Hazırlanan yol haritası doğrultusunda devam eden çalışmalarla, anıtsal heykellerin doğal koşullar nedeniyle zarar görmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"NEMRUT'U GELECEK KUŞAKLARA TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Ersoy, yürütülen çalışmaların Nemrut’un özgünlüğünü koruyarak geleceğe aktarılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Ersoy, paylaşımında “Nemrut’un binlerce yıllık mirasını bilim ve teknolojinin imkânlarıyla korumaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların eserlerin özgün görünümünü değiştirmeden gerçekleştirildiğini vurgulayan Ersoy, beş yıllık ilk etap sonunda Nemrut’un eşsiz değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.

1987'DEN BERİ UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE

Kommagene Krallığı’nın en önemli kutsal alanlarından biri olan Nemrut Dağı, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler nedeniyle 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.

Dev heykelleri, tümülüsü ve eşsiz konumuyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Nemrut Dağı’nda yürütülen yeni koruma çalışmaları, binlerce yıllık mirasın özgün yapısının korunmasına odaklanıyor.

Bilimsel analizler, nanoteknolojik uygulamalar ve modern restorasyon yöntemlerinin kullanıldığı çalışmaların tamamlanmasıyla Nemrut’un tarihi dokusunun uzun yıllar boyunca korunması hedefleniyor.