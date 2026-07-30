Kaynak: DHA

Nemrut Kalderası'ndaki ayılar, kamp ve piknik için bölgeye gelen ziyaretçilerin geride bıraktığı yiyecek artıklarına yönelirken görüntülendi. Ayılar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Bölgeye gelen çok sayıda ziyaretçi, Krater Gölü çevresini yaşam alanı olarak kullanan ayıları zaman zaman tehlikeyi göze alarak yakından görüntülemeye çalışıyor. Uzmanlar ise vatandaşları, yabani hayvanlara yaklaşmamaları, beslememeleri ve güvenli mesafeyi korumaları konusunda uyarıyor.

KALDERA BOZAYILARI İLE ÜNLÜ

Yaklaşık 2 bin 900 metre rakımda bulunan ve 'Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)' projesi kapsamında öne çıkan Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk krater gölleri, buz mağarası, buhar bacaları, zengin bitki örtüsü ve çok sayıda kuş ile yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Doğal güzellikleri ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan kaldera, bozayılarıyla da bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olmayı sürdürüyor.