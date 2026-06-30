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Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan ve Malatya'nın Pütürge ilçesi üzerinden de ulaşım imkanı bulunan Nemrut Dağı, bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma özelliğini koruyor. Yüksek rakımı sebebiyle yaz aylarında bile serin ve rüzgarlı bir havaya sahip olan tarihi mekan, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi rekoruna koşuyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Nemrut Dağı, sunduğu benzersiz manzaralarla hayranlık uyandırıyor. Bölgeye gelen misafirler, gökyüzünün kızıl tonlara büründüğü gün doğumu ve gün batımı saatlerinde adeta görsel bir şölene tanıklık ediyor.

Devasa heykellerin arasında güneşin doğuşunu ve batışını büyük bir hayranlıkla seyreden turistler, bu etkileyici anları fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştiriyor. Doğal güzellikleri tarihi mirasla harmanlayan Nemrut Dağı, kültür turizminin vazgeçilmez rotası olmaya devam ediyor.