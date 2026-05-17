Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın torunu Mandla Mandela, Gazze Şeridi’ndeki ablukayı delmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Küresel Sumud Kara Filosu’ndaki aktivistlerle Libya’nın Zliten kentinde buluştu. Başkent Trablus’tan yola çıkan konvoya destek veren Mandela, Gazze’ye yönelik insani yardım faaliyetlerinin önemini vurguladı.

Ziyareti sırasında bölgedeki bir camide aktivistlerle birlikte namaz kılan Mandela, "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Kara yoluyla düzenlenen bu organizasyonun milyonlarca insanı harekete geçirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Mandela, bu küresel dayanışma sayesinde Gazze üzerindeki ablukanın tamamen kırılabileceğini ifade etti.

Bu tarihi seferberliğin sadece Afrika kıtasını değil, Küresel Güney ve Küresel Kuzey dünyasını da bir araya getirdiğini işaret eden Mandla Mandela, sürece katkı sunan tüm organizatörlere teşekkür etti. Konvoyda yer alan aktivistlerin, dünyadaki tüm ezilen ve savunmasız halklar için büyük bir ilham kaynağı olduğunu dile getiren Mandela, Filistin halkına yardım ulaştırılması için küresel desteğin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Mandela, konvoyun Gazze’ye ulaşmasının ardından bölgedeki sağlık ve eğitim şartlarını iyileştirmek adına çalışmaların derhal başlayacağını sözlerine ekledi.

İsrail hükümetine ve Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yönelik net mesajlar gönderen Mandela, şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist rejime tek mesajımız, Küresel Sumud Filosu ve Küresel Sumud Kara Filosu’nun susturulamaz olduğudur. Engellenebilir ve gözaltına alınabiliriz ama sesimiz asla kesilemez."

Mandela; tam egemen bir Filistin devleti kurulana, Filistinli siyasi tutuklular özgürlüğüne kavuşana ve sürgündeki Filistinlilerin geri dönüş hakkı güvence altına alınana kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye, Cezayir, Tunus, Fas, Endonezya, Çin ve İngiltere dahil olmak üzere yaklaşık 30 ülkeden 500 aktivistin katıldığı konvoyda 48 Türk vatandaşı da yer alıyor. Ambulansların eşlik ettiği filo; Gazze halkına ulaştırılmak üzere 30 konteyner insani yardım malzemesi ve 20 konteyner taşınabilir barınma ünitesi taşıyor. Konvoyun, Libya’dan Mısır’a geçerek Gazze Şeridi’ne ulaşması planlanıyor.