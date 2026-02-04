Netflix’in dikkat çeken yerli yapımlarından “Mezarlık” dizisinin üçüncü sezonunu tamamlayan deneyimli yönetmen Abdullah Oğuz, yeni projesi “İstanbul Hatırası” için hazırlıklara start verdi. Polisiye türündeki dizi, Ahmet Ümit’in aynı adlı eserinden uyarlanarak Netflix izleyicisiyle buluşacak.

KOMİSER ALİ ROLÜNDE BİLAL YİĞİT KOÇAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen yapımda Bilal Yiğit Koçak, hikâyenin önemli karakterlerinden Komiser Ali rolüyle izleyici karşısına çıkacak. ANS Prodüksiyon ve Evrensel Productions imzası taşıyan dizinin çekimleri mart ayında başlayacak. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimlerin ardından, dizinin ilk sezonu toplam 8 bölüm olarak yayınlanacak.

BİLAL YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da doğdu. İnternet dünyasında Vine fenomeni olarak tanınan Yiğit Koçak, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun oldu. Akademi 3,5'ta oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı, ardından 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde rol aldı.

Ardından, 2020 yılında atv ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde Onur karakterine hayat verdi.

2021-2024 yılları arasında atv'de yayımlanan, Kardeşlerim isimli dizide Ömer Eren karakterine hayat verdi.

2024 yılında ise Yaz aylarında Bir Ömrün Sonbaharı filminde Eylül Tumbar ile başrolleri paylaştı. Yakında vizyona girmesi planlanıyor. 2024 yılda partneri Lizge Cömert ile aşk yaşamaya başladı.