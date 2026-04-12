Ünlü oyuncu Nejat İşler, gazeteci Timur Soykan’ın programında modern insanın hayatın bir rutin döngüsüne hapsolduğunu, gerçek bir yaşam sürmediğini ve sadece bir dekorun içinde figüranlık yaptığını söyleyerek insanları karıncaya benzetti.

"İŞE GİT, İŞTEN GEL: KARINCAYA DÖNDÜK"

Günümüz insanının hayattan zevk alma yetisini kaybettiğini vurgulayan İşler, "Bayağı bildiğin karıncaya döndük. İşe git, işten gel... Başka bir şey yok. Karşımıza çıkan tek şey ilanlar ve rakamlar" sözleriyle tüketim kültürünün insan ilişkilerini bile ele geçirdiğini ifade etti.

“BİR DEKORUN İÇİNDE YAŞIYORUZ”

İnsanların her ne pahasına olursa olsun "konfor" arayışında olduğunu ve olumsuz duygulardan köşe bucak kaçtığını belirten ünlü oyuncu, bu durumu şu sözlerle özetledi:

"Herkes hayatında bir konfor istemeye başladı. Hep mutlu olalım, hiç üzülmeyelim, hiç acı çekmeyelim... Aman ya niye acı çekeceğiz? Hop arka sokaktan devam! Biz aslında hayatta değil, bir dekorun içinde yaşıyoruz. Tıpkı Truman Show'daki gibi."

"KARINCALARLA SOSYALLEŞİYORUZ"

Timur Soykan’ın bu yaşam tarzının insanı yalnızlaştırıp yalnızlaştırmadığına dair sorusuna ise İşler’in cevabı oldukça manidardı:

"Fazlasıyla yalnızlaştırdı. Üstelik büyük bir yanılsama var; çok sosyalleştiğimizi sanıyoruz ama hiçbir zevki, hiçbir özelliği olmayan karıncalarla sosyalleşiyoruz."