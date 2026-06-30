Siirt’te Kezer Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu kayanın üzerinde mahsur kalan çocuk, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nehrin ortasında can pazarı: Halat bağlayıp suların içinden aldılar: Ecel çocuğu teğet geçti
Siirt’te Kezer Çayı’nın su seviyesi yükselince kayanın üzerinde mahsur kalan bir çocuk,film sahnelerini aratmayan bir operasyonla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, sular yükselip çocuğu yutmadan önce halat atıp kurtardılar.Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
1 6
Kezer Mesire Alanı mevkisinde meydana geldi. Kezer Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayanın üzerinde mahsur kalan erkek çocuğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
2 6
İhbarla bölgeye AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğa ulaşarak bulunduğu yerden halatla güvenli şekilde tahliye etti.
3 6
Kurtarılan çocuk, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4 6
5 6
6 6