Nehirlerden su değil metal akıyor… Felaket senaryo gerçek oldu

Alaska’nın kuzeyindeki el değmemiş nehirlerin pas rengine bürünmesi üzerine harekete geçen uluslararası bilim heyetleri, su kalitesindeki dramatik değişimin izini sürdü.

Yapılan analizler, eriyen permafrost tabakasının binlerce yıldır hapsolmuş toksik metalleri serbest bırakarak ekosistemi zehirlediğini kanıtladı.

Alaska'nın uçsuz bucaksız vahşi doğasında parıldayan kristal berraklığındaki nehirler ve akarsular, son birkaç yıl içerisinde ürkütücü bir dönüşüm geçirerek parlak turuncu bir renge büründü.

Uzaydan bile fark edilebilen bu renk değişimi, bölgedeki içme suyu kaynaklarını tehdit ederken, yerel balık popülasyonları üzerinde yıkıcı bir etki bıraktı.