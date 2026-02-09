Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Dünya Nehirlerden su değil metal akıyor… Felaket senaryo gerçek oldu

Nehirlerden su değil metal akıyor… Felaket senaryo gerçek oldu

Alaska’da eriyen permafrost tabakasından sızan ağır metaller, el değmemiş nehirleri pas rengine boyayarak su kalitesini asidik seviyelere düşürdü. Bilim insanları, yaşanan bu renk değişiminin bölgedeki ekosistemi ve sucul yaşamı tamamen tehdit ettiğini açıkladı.

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
Alaska’nın kuzeyindeki el değmemiş nehirlerin pas rengine bürünmesi üzerine harekete geçen uluslararası bilim heyetleri, su kalitesindeki dramatik değişimin izini sürdü.

Yapılan analizler, eriyen permafrost tabakasının binlerce yıldır hapsolmuş toksik metalleri serbest bırakarak ekosistemi zehirlediğini kanıtladı.

Alaska'nın uçsuz bucaksız vahşi doğasında parıldayan kristal berraklığındaki nehirler ve akarsular, son birkaç yıl içerisinde ürkütücü bir dönüşüm geçirerek parlak turuncu bir renge büründü.

Uzaydan bile fark edilebilen bu renk değişimi, bölgedeki içme suyu kaynaklarını tehdit ederken, yerel balık popülasyonları üzerinde yıkıcı bir etki bıraktı.

PERMAFROSTUN ‘ZEHİRLİ’ MİRASI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

California Üniversitesi (UC Davis) ve National Park Service bünyesinde görev yapan araştırmacılar, Brook Range dağ silsilesi boyunca 75 farklı noktadan numune topladı.

Yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, toprağın altında binlerce yıldır donmuş halde bulunan demir, çinko, bakır, nikel ve kurşun gibi ağır metallerin, küresel ısınma nedeniyle eriyen permafrost tabakasından sızarak su kaynaklarına karıştığı tespit edildi.

Suların asitlik derecesinin (pH) bazı bölgelerde 2,3 seviyesine kadar düştüğü gözlemlendi.

Bu oran, akarsuların neredeyse sirke kadar asidik hale geldiği anlamına geliyordu.

UZMANLAR FELAKETİN BOYUTUNU AÇIKLADI

Araştırmanın başyazarı ve California Üniversitesi Çevre Bilimi Profesörü Jon O'Donnell, durumun vahametini şu sözlerle ifade etti:

“Uçakla bölgenin üzerinden geçerken nehirlerin sanki bir maden kazası yaşanmışçasına turuncuya döndüğünü gördük. Bu bölgeler, en yakın maden ocağından yüzlerce kilometre uzakta, tamamen el değmemiş alanlar. Doğa, kendi içinde sakladığı asidi ve metali dışarı sızdırmaya başladı.”

Colorado State Üniversitesi'nden ekolog Brett Poulin ise konunun biyolojik etkilerine dikkat çekerek, sülfür minerallerinin oksijenle temas etmesi sonucu ortaya çıkan bu sülfürik asit tabakasının sucul yaşamı yok ettiğini belirtti.

Poulin, “Bu metalik kokteyl sadece suyu renklendirmekle kalmıyor, aynı zamanda balıkların solungaçlarını tıkayarak habitatın tamamen çökmesine yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

GELECEK İÇİN KARANLIK SENARYO

Bilim dünyası, Alaska’da gözlemlenen bu ‘paslanma’ sürecinin, Arktik bölgesinin geri kalanında da benzer sonuçlar doğurmasından endişe duydu.

Permafrostun erime hızı bu şekilde devam ettiği sürece, Kuzey Yarımküre’deki tatlı su rezervlerinin geri dönülemez bir metal kirliliğiyle karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

