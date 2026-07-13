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Kaynak: DHA

Berat Karakaya'nın 10 Temmuz’da kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Özdilek köyünde Murat Nehri'ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Muş AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Muş ve Bitlis AFAD dalgıç ekipleri, Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Muş İl Özel İdaresi ile Muş Belediyesi ekipleri katılıyor.

HAVADAN TARAMA YAPILIYOR

126 personelin görev yaptığı arama çalışmalarında, 4 bot, 2 rafting ekibi, 2 dron ve İHA kullanılıyor. Dalgıç ekipleri nehir tabanında tarama faaliyetlerini sürdürürken, kara ekipleri nehir yatağı ve kıyı şeridinde detaylı arama yapıyor. Dron ve İHA ile de geniş bir alanda havadan tarama gerçekleştiriliyor.