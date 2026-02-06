Kentte son günlerde etkisini artıran yağışlar, taşkınlara yol açtı. Bölgede sağanak nedeniyle debisi yükselen Menderes Nehri taştı, Söke Ovası'ndaki tarım arazileri sular altında kaldı.

Nehir Taştı, hayat durdu: Söke Ovası sular altında kaldı - Resim : 1

Taşkın nedeniyle pamuk ekili tarlalar zarar gördü. Bölgedeki üreticiler, ekili alanların büyük bölümünün suyla kaplanması nedeniyle endişe yaşarken, hasarın boyutunun suyun çekilmesinin ardından netleşeceği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, nehrin taşkın yaşanan kısmında çalışma başlattı.

Büyük Menderes Nehri'nde önceki gün de taşkın yaşanmış Germencik ve İncirliova arasındaki büyük bölümü buğday ekili 2 bin dönüm araziyi su basmıştı.

